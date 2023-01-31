الكشف عن إفادات خطيرة حول قضية قتل طبيب ياسر عرفات

بدأ موقع أيقونة ثورة، الثلاثاء، الكشف عن الإفادات المتعلقة بقضية قتل الطبيب سعيد درس "الطريفي"، الذي أعلن عن وفاته بشقته بظروف غامضة، وذلك لإخفاء أدلة جريمة اغتيال الرئيس ياسر عرفات أبو عمار.

وتشمل الإفادات عائلته وزملائه الأطباء وأصدقائه وعدد من الشخصيات المهمة في السلطة، بالإضافة إلى محاضر خاصة بلجنة التحقيق.

وعثر على الطبيب الطريفي في حالة غيبوبة بمنزله صباح 14 مايو 2004، لينقل لمشفى الفرنساوي بالقدس ليعلن عن وفاته لاحقاً.

وفيما يلي الإفادات كما وردت:

إفادة نجوى أحمد ناصر زوجة الطبيب

أبرز ما ورد في إفادة نجوى أحمد ناصر زوجة الطبيب سعيد درّس "الطريفي" الذي قُتل لإخفاء أدلة جريمة اغتيال الرئيس ياسر عرفات

س: هل تعتقدي بأن مقتل سعيد له علاقة بياسر عرفات؟

ج: نعم.

س: من أول واحد عرّف سعيد على أبو عمار؟

ج: حسين الشيخ.

س: من أقرب صديق له؟

ج: كان هناك عدة أشخاص لكن الأقرب له هو ابن خاله (حسين الشيخ).

س: نريد ان تقولين لنا من أقرب الناس الى محيط سعيد درّس؟

ج: بالعمارة كان من الصعب دخول اي أحد الى البيت فالشخص الذي يريد ان يدخل الى المنزل لابد ان يكون شخص معروف مثل اخوته وأولاد خاله شحادة الشيخ "حسين واحمد" ومن الاطباء كان هشام زيدان وعصام سعيد، وكان يحتك بهم بشكل كبير بالإضافة إلى يوسف الريماوي.

س: كم مرة ذهب ليعالج أسنان أبو عمار حسب ما تعرفين؟

ج: لا أتذكر بالضبط ولكن عدة مرات حوالي خمس أو ست مرات.

س: أنتِ شكيتي بأن سعيد لم يموت موتاً عادياً، فبمن تشكي بأنه قام بقتل سعيد؟

ج: سعيد من المستحيل أن يعمل شيء غلط وهو بطيبة قلبه أستعمل لشيء وعندما عرف بهذا الشيء قرروا أن يخلصوا منه فقتلوه فكان هو وسيلة.

س: هذا تحليل خطر بناءً على ماذا حللتي ذلك؟

ج: عندما قرأت بأن سعيد هو من قتل أبو عمار فهذا يدل بأن هناك أحد سرب هذا الشيء وبما أن سعيد كان يذهب إلى القبر ويبكي فهذا يدل على أن هناك شيء سعيد يعرفه أو هناك دافع جعله يعمل هذا الكلام ووفاة سعيد كانت غريبة ومن وقت ما قالوا لي تكسر بالصفائح الدموية على طول أنا شكيت بالأمر وكان هناك شيء شبيه بموت أبو عمار ومن أول لحظة أنا ربطت الموضوع ببعض والدليل بأنني طلبت التقارير.

س: من له مصلحه في موت سعيد درّس؟

ج: في حال معرفه شخص معلومة ما وهذا الشخص يكون غير معني بأن يتكلم سعيد، او شخص يريد ان يستفيد من موت سعيد، او في حال ورط سعيد في أمر ما وعرف هو لاحقا بأنه تم توريطه ويكون معروف أن سعيد لن يسكت عن هذا الامر الذي عرفه فسعيد كان يشعر بالحزن الشديد مثل كأنه يكتم أمر ما.

س: لماذا اخوة سعيد درّس مصرين على انه مات بشكل طبيعي حسب تقديرك؟

ج: لأنهم لا يريدون ان يدخلوا في متاهات، وأنا قبل بثلاث شهور رن علي خالد وقال لي في حال سألوك اي شي قولي لا اعرف، ومن الواضح أن هناك ضغط كبير عليهم من قبل جهات لا تريد للحقيقة أن تظهر.

س: هذا تحليل خطر بناءً على ماذا حللتي ذلك؟

ج: عندما قرأت بأن سعيد هو من قتل أبو عمار فهذا يدل بأن هناك أحد سرب هذا الشيء وبما أن سعيد كان يذهب إلى القبر ويبكي فهذا يدل على أن هناك شيء سعيد يعرفه أو هناك دافع جعله يعمل هذا الكلام ووفاة سعيد كانت غريبة ومن وقت ما قالوا لي تكسر بالصفائح الدموية على طول أنا شكيت بالأمر وكان هناك شيء شبيه بموت أبو عمار ومن أول لحظة أنا ربطت الموضوع ببعض والدليل بأنني طلبت التقارير.

إفادة طارق درس نجل الطبيب

أبرز ما ورد في إفادة طارق درس نجل الطبيب سعيد درّس "الطريفي" الذي قُتل لإخفاء أدلة جريمة اغتيال الرئيس ياسر عرفات

الأخ أبو خالد هل كان يوجد آثار دم بشكل كثير في الشقة عندما دخلتم إليها؟

طارق: كان يوجد علامات دم على الأرض وعلى الباب وعند التلفون وكان رأسه مفتوح ورجله مفتوحة وكأنه قد وقع وكان الجرح في رأسه عميق.

س: من أي جهة كان الجرح في رأس والدك؟

ج: أعتقد بأنه كان برأسه من الوراء وكان يوجد دم على رأسه.

س: ما هو تقديرك لموت أبوك وهل مات موت طبيعي أم ماذا؟

ج: أنا كل تقديري بأن والدي مات مسموماً وكانت عملية اغتيال لأبي ولكن أنا لم أقرأ التقرير الطبي ولا أعرف.

س: هل اتصل بك أحد من أعمامك من فترة قريبة بخصوص موضوع أبوك وأخبرك بأن لا تتحدث بشيء لأي أحد عن موت والدك؟

ج: نعم، عمي ناصر "ابو علي" وهذا الحديث تقريباً من سنتين وقال لي بأن المخابرات يحققوا معنا في موضوع وفاة أبي وأخبرني بأن أنتبه لحالي.

إفادة ميار درس ابنة الطبيب

أبرز ما ورد في إفادة ميار درس ابنة الطبيب سعيد درّس "الطريفي" الذي قُتل لإخفاء أدلة جريمة اغتيال الرئيس ياسر عرفات

س: ما هو الشيء المكتوب بالتقرير؟

ج: مكتوب انهم قاموا بإرساله من مستشفى الرعاية الى مستشفى موجود بالقدس وانه كان يعاني من تكسر في الصفائح الخلايا البيضاء وانه كان مغمى عليه مع وجود خدوش وجروح على الصدر، وقرأت التحليل ولم افهم أي شيء منها.

س: هل تعتقدين بأن والدك توفي بسبب الانفلونزا او انه مات بشكل طبيعي او ان هناك شيء اخر ادى الى وفاته؟

ج: اعتقد أن والدي لم يمت بشكل طبيعي.

إفادة جمال درّس شقيق الطبيب

أبرز ما ورد في إفادة جمال درّس شقيق الطبيب سعيد درّس "الطريفي" الذي قُتل لإخفاء أدلة جريمة اغتيال الرئيس ياسر عرفات

س: هل شارك أي أحد منكم بمساعدة الطاقم الطبي برفع الدكتور سعيد إلى سيارة الإسعاف؟

ج: أنا قمت برفع الدكتور سعيد عن الأرض فالدكتور كان جالس على ركبه، فعندما فتحنا الباب ودخلنا على الدكتور كان لا يستطيع التكلم.

س: من الذي ذهب معه إلى المستشفى؟

ج: أنا وناصر واعتقد جاء أولاد خالي دار الشيخ واعتقد خليل أيضا جاء.

س: هل تعرف أي أصدقاء للدكتور سعيد؟

ج: حسين الشيخ، وأمين عنابي، وواحد من عائلة بواطنة.

س: هل كنت تشعر بأن وفاة الدكتور سعيد طبيعية أم لا؟

ج: نحن لدينا تقرير من المستشفى الفرنساوي بأن وفاة أخونا كانت نتيجة جلطة، فمثلا كانت وفاة الأخ ياسر عرفات من الممكن ان تكون طبيعية او أنها اغتيال، وعندما توفي أخي أنا لم أكن هنا، وبعد وفاته جاء العديد من الأشخاص الذين يستفسرون إن كان قد مات بشكل طبيعي او انه مات مسموما.

س: برأيك لماذا قيل ان هناك اشخاص يريدون التخلص من أخوك بعد وفاة الرئيس؟

ج: من الممكن كون الدكتور سعيد من أقرب الناس على الرئيس ياسر عرفات وكونه كان يقوم بمعالجة أسنانه، فمن الممكن ان يكون الهدف تصفية داخلية لأهداف عسكرية ومن الممكن أن تكون من قبل الاشخاص المقربين من الرئيس ياسر عرفات.

س: هل من الممكن ان يكون السبب هو الانتقام من الدكتور سعيد؟

ج: هذا ممكن.

س: هل كنت تعلم ان الدكتور سعيد مريض؟ اما ان الخبر كان مفاجئ لك بدخوله المستشفى؟

ج: قبل وفاة أخي بيوم او يومين قام بزيارتي وبإلقاء التحية علي واخذ الجريدة ثم غادر كان وضعه جيد، وكان كل يوم صباحا يأتي من أجل شراء الجريدة وكان نشيط، ويقوم بالاستيقاظ باكرا.

س: هل احضرتم تقرير طبي من المستشفى؟

ج: انا تابعت الموضوع في الرعاية وبعدها انتقل إلى الفرنساوي في القدس وحصل خطأ عند الرعاية حيث لم يقوموا بإعطاء تقرير طبي كامل للإسعاف ولم يكن معنا تصريح سوى أخي ناصر، حتى الأشخاص الذين استلموا أخي من المستشفى سألوا عن تقريره حتى يبدؤوا بالعلاج معه، وأخي قال لهم انه لا يعلم وفي اليوم الثاني صباحا جاءنا خبر وفاته، وعندما سألنا أخي عن سبب وفاته قال انه تعرض لعدة جلطات متتالية.

س: هل تذكر من هم الاشخاص الذين كان سعيد يقوم بالسهر معهم؟

ج: فريد اللفتاوي وحسين الشيخ وابو رجب.