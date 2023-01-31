في حادثة غريبة.. برص مصري في سياحة ببريطانيا، تفاجأت سيدة بريطانية عند فتح ثلاجتها بوجود حيوان صغير يطل عليها من علبة الفراولة.

وكانت السيدة البريطانية من مدينة مانشستر قد اشترت علبة الفراولة من السوبر ماركت، وكان بداخلها حيوان البرص المصري وهو نوع من السحالي التي تفضل عادة البيئة الدافئة.

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تفاصيل الحادثة

تقول نيكاتا موران البالغة من العمر 29 عاما لقناة "دي دبليو": "رأيت شيئا يتحرك أمام عيني بعدما فتحت علبة الفراولة.. وعندما حققت أكثر رأيت هذا البرص الصغير. لم أصدق ذلك".

وتابعت "فكيف وصل هذا البرص إلى ثلاجة السيدة البريطانية؟".

و اتضح فيما بعد أن الحيوان المصري انتقل بالخطأ من مصر إلى إنجلترا عبر حاوية مغلقة تنقل فراولة مصرية إلى بريطانية.

وقد قطع هذا البرص الذي لا يتعدى طوله سنتمترين ونصف 4500 كيلومتر بدون أكل أو شراب وبقي على قيد الحياة وفي صحة جيدة.

السيدة، التي عثرت على أبو بريص المصري في ثلاجتها حملته بحذر شديد ووضعته في علبة كارتونية واتصلت بالجمعية الملكية لمنع القسوة على الحيوانات وتم فحصه من طرف طبيب بيطري مختص في الحيوانات الغريبة.

جمعية إنقاذ الزواحف

وقال مسؤول في جمعية إنقاذ الزواحف والحيوانات إن البرص فقد خلال الرحلة جزء من ذيله. إلا أنه من المتوقع أن ينمو مرة أخرى.

وأكد المسؤول أن السحالي المستوردة عن طريق الخطأ أمر شائع.

البرص المتخفي استقر الآن بشكل جيد وسيكون جاهزا للعودة إلى موطنه بمجرد اجتياز فترة الحجر الصحي الخاص به.

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