عكرمة صبري: الاعتداء على الأسيرات مساس بالأمة الإسلامية

قال خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري إن اعتداء الاحتلال على الأسيرات عار على الأمة الإسلامية، ومساس بكل مسلم حول العالم.

ووجه خطيب الأقصى رسالة إلى الاحتلال بأن يدرك خطورة تصعيده بحق الأسرى والأسيرات، محذراً من مغبّة الاعتداء عليهن.

واعتدت إدارة سجن الدامون على الأسيرات وعزلت ممثلتهن ياسمين شعبان بعد الاعتداء عليها، كما حولت إدارة السجن غرف الأسيرات لزنازين بعد سحب الأدوات الكهربائية وكل المقتنيات، وفرضت عقوبات قاسية على الأسيرات.

كما أقدمت إدارة سجون الدامون على إلغاء زيارات أهالي الأسيرات ليوم غدٍ الأربعاء.

وأكدت حركة "حماس" أنّ تصعيد قوات الاحتلال وإدارة السجون اعتداءاتها بحق الأسرى في السجون كافة، وآخرها ما جرى في سجن "الدامون" صباح اليوم بحق أسيراتنا من ضرب وعزل ومصادرة مقتنيات، جريمة لن تمر دون رد، وأنّ المعركة المتصاعدة في السجون لن يخوضها الأسرى وحدهم.



ودعت الحركة، اليوم الثلاثاء، أبناء شعبنا بفصائله ومؤسساته الشعبية والرسمية وأحرار العالم للوقوف بكل إمكاناتهم إلى جانب الأسرى في وجه الاحتلال وجرائمه، ومنعه من الاستفراد بهم، مؤكدةً أن شعبنا ومقاومته سيكونون معهم حتى نيلهم حريتهم.



ويواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتقال (29) أسيرة يواصل الاحتلال الإسرائيليّ اعتقالهنّ في سجن "الدامون"، بينهنّ ثلاث قاصرات و(7) أمهات.