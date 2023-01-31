إصابة جنديين (إسرائيليين) بعملية دهس عند حاجز زعترة جنوبي نابلس

أصيب جنديين (إسرائيليين) اثنين مساء اليوم الثلاثاء، بعملية دهس وقعت قرب حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس، فيما انسحب المنفذ من مكان العملية بسلام.

وشرعت قوات كبيرة من جيش الاحتلال في عمليات تمشيط وبحث عن المنفذ، ونقلت مروحية أحد المصابين إلى مستشفى بيلينسون.

وأغلقت قوات الاحتلال حاجز زعترة بجميع الاتجاهات، في أعقاب عملية الدهس.

وتواصلت أعمال المقاومة بالضفة الغربية والقدس المحتلة ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 42 عملًا مقاوما بالضفة والقدس، أبرزها 4 عمليات إطلاق نار وإلقاء عبوات ناسفة وزجاجات حارقة، والتصدي لاعتداءات المستوطنين، أصيب خلالها اثنان من جنود الاحتلال.