القانوع: عملية الدهس على حاجز زعترة رد على قمع الاحتلال للأسرى

أكد الناطق باسم حركة "حماس" عبد اللطيف القانوع أن عملية الدهس البطولية على حاجز زعترة في نابلس تأتي في إطار عمليات المقاومة للرد على جرائم الاحتلال وعدوانه على مقدساتنا وشعبنا، وآخرها الإجراءات القمعية الوحشية بحق الأسرى.

وقال القانوع في تصريح صحفي، إن العملية البطولية تتزامن مع الاعتداءات الصهيونية على الأسرى وحالة الغضب في داخل السجون، لتؤكد قدرة المقاومة على الرد وجاهزيتها للدفاع عن الأسرى وأنهم ليسوا وحدهم.

وأضاف: "نؤكد لأسرانا الأبطال أن المقاومة ملتحمة معهم في معركتهم ضد السجان، ولن تتخلى عن واجبها في الدفاع عنهم، وستبقى ماضية على عهدها في تحريرهم من سجون الاحتلال".