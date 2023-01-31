راصد جوي يكشف آخر تطورات المنخفض الجوي

هطلت أمطار متفرقة وغزيرة اليوم الثلاثاء في غالبية المناطق الفلسطينية مع انخفاض ملموس على الحرارة ورياح نشطة، في حين ستعبر المنطقة الليلة الجبهة الثانية من المنخفض الجوي.

وقال الراصد الجوي في موقع طقس فلسطين الحدث "عاصم عصيدة" إن الجبهة الماطرة الثانية بدأت بالتأثير على المنطقة خلال ساعات هذه الليلة وستشتد الأمطار بعد ظهر غد وتهطل على غالبية المناطق وتكون مصحوبة بالعواصف الرعدية والبرد.

وحذر عصيدة من شدة سرعة الرياح خلال الساعات القادمة ونهار غد والتي تتجاوز حاجز 70 كم في الساعة في بعض هباتها.

وفيما يتعلق بتوقعات الأمطار في الجبهة الثانية من المنخفض على الجنوب بما في ذلك قطاع غزة، قال عصيدة إن الفترة الأفضل للأمطار خلال ساعات بعد ظهر ومساء يوم غد الأربعاء وحتى نهار الخميس.

أما يوم الخميس فستهطل أمطار محلية متفرقة إلى أن ينحسر المنخفض خلال ساعات النهار.

المصدر: وكالة صفا