حقوقيون في الولايات المتحدة يطالبون بلينكن بمراجعة علاقة بلاده مع الاحتلال

يواصل فلسطينيون وحقوقيون في الولايات المتحدة الأمريكية التوقيع على عريضة الكترونية تطالب وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن، بمراجعة علاقة بلاده مع دولة الاحتلال، والتذكير بأن التطبيع بين الأخيرة والدول العربية لا يخدم القضية الفلسطينية.

الموقعون طالبوا الادارة الأميركية بوقف دعمها لـ (إسرائيل) من أجل الضغط على حكومتها للامتثال للقانون الدولي ووقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان الفلسطيني، وان تعزيز علاقتها مع دولة الاحتلال سيمكنها من مواصلة مشروعها الاستيطاني، ويؤدي ذلك الى قتل المزيد من الفلسطينيين على يد (اسرائيل) وطردهم من منازلهم.

وأشار الموقعون الى أهمية وقف الادارة الاميركية جهود التطبيع التي أطلقت شرارتها الادارة السابقة، حيث تمنع هذه الجهود محاسبة (اسرائيل) على احتلال فلسطين وتزيد من الدعم العالمي لدولة الفصل العنصري.