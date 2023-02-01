حصريًا: رابط التسجيل لمشروع تمويل المشاريع الصغيرة (تمكين)

رابط التسجيل لمشروع تمويل المشاريع الصغير(تمكين)، نشر برنامج تمكين (للإقراض والتنمية) التابع لشركة عطاء للتنمية والتطوير (شركة غير ربحية) اليوم رابط التسجيل لمشروعه الجديد في تمويل المشاريع الصغيرة بنظام القرض الحسن.

وكانت الرسالة قد كشف حصريا تفاصيل المشروع، ومعاييره والفئات المستهدفة منه، وكيفية التقدم للحصول عليه.

رابط التسجيل

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الفئات المستهدفة من برنامج تمكين

سيكون بإمكان الفئات التالية الاستفادة من برنامج تمكين لتمويل المشاريع الصغيرة وهم:

أرباب الأسر المستورة التي ليس لها أي مصدر دخل.

الخريجون والشباب العاطلون عن العمل، - أصحاب المشاريع الصغيرة التي مولها البرنامج سابقا وأنهت جميع أقساطها وتحتاج إلى تطوير.

أصحاب المشاريع الصغيرة القائمة وتحتاج إلى تطوير، وستكون الأولوية للحالات الأشد فقراً، وللفئات المهمشة والضعيفة مثل الأسر التي تقودها امرأة وأصحاب الاحتياجات الخاصة، وذلك بعد الزيارة الميدانية ومراجعة الوثائق الرسمية وتعبئة نماذج المشروع.

رابط التسجيل

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مميزات برنامج تمكين

ويقدم برنامج تمكين قروضا حسنة ميسرة لدعم أرباب العائلات المتعففة والخريجين وشرائح أخرى مهمشة في تنفيذ مشاريعهم الخاصة دون أي رسوم إدارية وفق الشروط الإسلامية، وبضمان كفلاء محولة رواتبهم إلى البنوك المحلية الإسلامية بما يضمن استثمار رأس المال بشكل دوار وزيادة فرص الإقراض لأكبر عدد ممكن من الذين تنطبق عليهم معايير الاستفادة والقادرين على تلبية شروط البرنامج.

حصريا.. الرسالة تكشف تفاصيل مشروع تمكين للإقراض والتنمية

قيمة التمويل ومحتواه!

يقدم البرنامج قروضا لتمويل المشاريع الصغيرة تبدأ من 4000 شيكل ($1100) وحتى 10,000 شيكل (2900$) بشروط ميسرة وتسدد على أقساط تصل إلى 24 قسطاً حسب المبلغ.

كما يتضمن البرنامج تدريبا ومتابعة لأصحاب المشاريع للمساعدة في نجاحهم وقدرتهم على الوفاء بالالتزامات للبرنامج، واستمرار دورة المال في مشاريع أخرى تحقق استدامة المشروع وتنمية المجتمع وحل مشكلة عدم توفر فرص عمل ومصدر دخل لعدد من الفئات.

ويبدأ استقبال الطلبات لتمويل المشاريع الصغيرة ولمدة 10 ايام من 1/2/2023، وحتى 10/2/2023، عبر التسجيل عن الطريق الرابط. اضغط هنا

رابط التسجيل

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شروط الاستفادة من برنامج تمكين

يشترط البرنامج على المتقدم للاستفادة من المشروع، أن يكون من الفئات المذكورة أعلاه، وأن يكون لديه القدرة على إدارة المشروع من خلال خبرة سابقة أو تقديم دراسة جدوى مبسطة، ومن خلال المساهمة بجزء من تكلفة المشروع لضمان الجدية وحسن التنفيذ.

كما يشترط أن يكون حسن السير والسلوك، وأن يقدم ما يثبت قدرته على الالتزام بسداد القسط الشهري المتفق عليه، وتوفير الكفيل المناسب، وشروط البرنامج الأخرى الواردة في العقد.

ويلتزم المستفيد بالبرنامج التدريبي وإرشادات فريق المتابعة الميدانية.

رابط التسجيل

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شروط المشروع!

أمّا الشروط الخاصة بالمشاريع المقدمة، فيشترط بداية ألا يتعارض المشروع مع الشريعة الإسلامية وأصولها، وألا يتعارض المشروع مع سياسة البرامج.

كما يحدد البرنامج ضرورة أن يقدم المشروع خدمة تنموية للمجتمع ولصاحب المشروع، وألا تقل تكلفة المشروع عن 4000 شيكل ولا تزيد 10,000 شيكل، وأن تكون الأولوية للمشاريع الريادية غير المكررة التي تشغل عدد أكبر من المعطلين.



