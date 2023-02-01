رسالة صوتية مهمة للأسيرات من سجن الدامون بعد الاعتداء عليهن

وجّهت الأسيرات في سجن الدامون، اليوم الأربعاء، رسالة صوتية مهمة إلى الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة.

وناشدت الأسيرات خلال الرسالة فصائل المقاومة والشعب الفلسطيني بسرعة التحرك لكف الأذى ووقف مسلسل التنكيل بحقهن من إدارة سجون الاحتلال.

وقالت الأسيرات " وامقاومتاه .. يا أحرار شعبنا يا ابطال شعبنا.. نرسل صرختنا من سجن الدامون البغيض حيث تحتجز أمهاتكم وأخواتكم حيث التنكيل والاضطهاد لبناتكم"

وأضافت الأسيرات " أين عزائمكم؟ أين انتصاركم لنا؟.. أم هي أناشيد تتسلون بها دون رصيد عملي .. من سيذكرنا ويلقن العدو درسًا لكي لا يتطاولوا على بناتكم؟! .. أم سننتظر أسيرا آخر ينتصر لنا كما فعل الأخ يوسف المبحوح العام الماضي؟ ... أين محررنا من الأسر بعد أن قمنا بواجبنا الوطني؟!

وختمت الأسيرات بسجن الدامون رسالتهن " هذه صرختنا نعليها، فهل نجد من ينتصر لنا ويكف أذى الأعداء عنا ويحررنا؟!".

يذكر أن إدارة سجن الدامون حولت غرف الأسيرات لزنازين، بعد سحب الأدوات الكهربائية وكل المقتنيات، وفرضت عقوبات قاسية عليهن.