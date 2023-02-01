لجان المقاومة: جرائم الاحتلال لعب بالنار وإِشعال للانفجار

أكدّ أبو الحسن الششنية القيادي بلجان المقاومة الشعبية، أن جرائم الاحتلال الفاشي، وقراراته الإجرامية بحق الأسرى والأسيرات، ستقابل بمزيد من تصعيد المقاومة بكل الأماكن وبكل السبل وبكل أشكالها المتاحة؛ لردع الاحتلال ولجمه وكنسه عن أرضنا.

وقال الششنية لـ"الرسالة نت" إنّ الاحتلال يتجاوز الخط الأحمر والجميع مطالب باستراتيجية وطنية موحدة في اسناد ودعم الأسرى، وسنتحمل المسؤولية الكاملة ولو وصل لفتح جبهة قتال جديدة.

وأضاف الششنية: "الاحتلال بسلوكه مع الأسيرات والمرابطات يلعب بالنار، ويشعل الانفجار، وعلى الجميع التحرك لدفع العدو واحجامه عن جرائمه"، محذرا من أن هذه النار ستحرق الاحتلال ومستوطنيه.

وتابع: "المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه ما يفعله"، منبها إلى أنّ دائرة النار لن تبقى في دائرة الاشتباك المباشر مع الاحتلال والعالم مطالب أن يوقف هذه النار بالضغط على العدو للجمه عن عدوانه.

وناشدت الأسيرات خلال رسالة صوتية، فصائل المقاومة والشعب الفلسطيني بسرعة التحرك لكف الأذى ووقف مسلسل التنكيل بحقهن من إدارة سجون الاحتلال.

وذكرت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة أنه تم إغلاق كافة الأقسام في سجون الاحتلال الساعة 12 ظهر اليوم نصرة للأسيرات.