المجاهدين: بن غفير لن يجلب للاحتلال سوى الهزيمة والموت الزؤام

أكدّ نائل أبو عودة مسؤول حركة المجاهدين ساحة غزة، أنّ الاحتلال يلعب بالنار ويشعل فتيلها عبر جرائمه المركبة بحق أبناء شعبنا.

وقال ـأبو عودة لـ"الرسالة نت" إنّ جرائم الاحتلال لن تمر مرور الكرام، والمقاومة بكل فصائلها لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء هذه الجريمة، مطالبا الجميع بضرورة التحرك ضمن استراتيجية مواجهة وطنية شاملة تواجه الاحتلال وتضع حدًا لجرائمه.

وشددّ أبو عودة على أن ما يفعله الاحتلال لن يخيف شعبنا؛ "الذي سيواجه في مختلف مواقع تواجده بالداخل والخارج والشتات الاحتلال بكل أنواع المقاومة الممكنة وبشتى وسائلها".

ووجه رسالة للاحتلال مفادها: "ستندم أشد الندم ليوم اعتقدتم فيه أن بن غفير يمنحكم الأمن والأمان، وستكتشفون أنه بجرائمه وعنصريته يذيقكم الموت الزؤام".

وناشدت الأسيرات خلال رسالة صوتية، فصائل المقاومة والشعب الفلسطيني بسرعة التحرك لكف الأذى ووقف مسلسل التنكيل بحقهن من إدارة سجون الاحتلال.

وذكرت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة أنه تم إغلاق كافة الأقسام في سجون الاحتلال الساعة 12 ظهر اليوم نصرة للأسيرات.