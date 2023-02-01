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تقرير: معركة الخلافة بعد عباس قد تؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية

الرسالة نت- الضفة المحتلة

حذر تقرير صادر عن مجموعة الأزمات الدولية (ICG) من احتمال أن تؤدي المعركة على رئاسة السلطة الفلسطينية -بعد وفاة محمود عباس- إلى احتجاجات شعبية وقمع وعنف وحتى انهيار السلطة الفلسطينية.

وقال التقرير الذي نشرته صحيفة معاريف العبرية صباح “الأربعاء” “على الرغم من حقيقة أن أفضل سيناريو هو إجراء الانتخابات بطريقة ديمقراطية، إلا أنه لا يزال الخيار -الأقل احتمالاً”.

ووفقاً للتقرير، فإن محمود عباس البالغ من العمر 87 عاماً ليس لديه وريث متفق عليه، وهناك خلاف واسع بين مختلف الأحزاب السياسية في الشارع الفلسطيني حول الخليفة المناسب.

وأضاف التقرير أن “محمود عباس أفرغ المؤسسات والآليات الفلسطينية من التزاماتها وصلاحياتها لتقرير من سيخلفه”.

 

حذر تقرير صادر عن مجموعة الأزمات الدولية (ICG) من احتمال أن تؤدي المعركة على رئاسة السلطة الفلسطينية -بعد وفاة محمود عباس- إلى احتجاجات شعبية وقمع وعنف وحتى انهيار السلطة الفلسطينية.

وقال التقرير الذي نشرته صحيفة معاريف العبرية صباح “الأربعاء” “على الرغم من حقيقة أن أفضل سيناريو هو إجراء الانتخابات بطريقة ديمقراطية، إلا أنه لا يزال الخيار -الأقل احتمالاً”.

ووفقاً للتقرير، فإن محمود عباس البالغ من العمر 87 عاماً ليس لديه وريث متفق عليه، وهناك خلاف واسع بين مختلف الأحزاب السياسية في الشارع الفلسطيني حول الخليفة المناسب.

وأضاف التقرير أن “محمود عباس أفرغ المؤسسات والآليات الفلسطينية من التزاماتها وصلاحياتها لتقرير من سيخلفه”.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/276970

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السلطة عباس الوراثة الوريث معركة الخلافة

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