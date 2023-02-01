"الكابينيت" سيبحث وقف الاعتراف بشهادات الجامعات الفلسطينية

يعتزم المجلس الوزاري المصغّر للشؤون الأمنية "الكابينيت" بحث مقترح يقضي بعدم الاعتراف بالشهادات الجامعية الفلسطينية، التي حصل عليها طلبة من مدن الداخل الفلسطيني المحتل.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة، إن "الكابينيت" سيناقش هذا المقترح قريبًا، مشيرةً إلى أنّ "الطلبة الفلسطينيون من سكان الداخل، والذين يدرسون في جامعات الضفة الغربية، يتعرّضون لرسائل معادية لإسرائيل".

وتقدم بالمقترح وزير الزراعة ورئيس جهاز مخابرات الاحتلال الأسبق، وعضو الكنيست الحالي، آفي ديختر.

ويعتقد "ديختر" أن إقرار هذا المقترح، سيُساهم بإضعاف العلاقات التي تربط بين الفلسطينيين في الضفة الغربية والداخل المحتل.

ونقلت الإذاعة عن مصدر إسرائيلي مطلع (لم تُسمه) أن 20% من الُمدرِّسين الفلسطينيين في الداخل، كانوا قد درسوا في جامعات فلسطينية بالضفة، وخضعوا هناك لـ "مناهج معادية تُشجع الإرهاب"، على حد وصفه.

يُذكر أنه في يناير/ كانون ثاني الماضي صرّحت صحيفة "ذا ماركر" الإسرائيلية، بأنّ الحكومة الإسرائيلية ستبدأ تطبيق نظام "نوميروس كلاوزوس"، والذي يهدف لتقنين عدد الطلبة من فلسطينيي الداخل الملتحقين بالجامعات الإسرائيلية، على حساب زيادة الطلبة اليهود.

وذكرت الصحيفة في حينه أنّ نظام "نوميروس كلاوزوس" الأوروبي اللاسامي لم يعد موجودا في أي دولة في العالم، باستثناء "إسرائيل" التي تريد ممارسته ضد فلسطينيي الداخل.