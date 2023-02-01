مصرف لبنان يعتمد سعرا جديدا لليرة

حرّك البنك المركزي اللبناني، اليوم الأربعاء، سعر صرف الليرة إلى 15 ألفا للدولار الواحد من السعر الرسمي السابق البالغ 1507.

وأعلن مصرف لبنان في بيان مكتوب، أن العمل بسعر الصرف الرسمي الجديد، يبدأ اعتبارا من اليوم الأربعاء.

يأتي التغيير الأول للسعر الرسمي منذ أكثر من عقدين حيث تم تداول العملة بسعر 58000 مقابل الدولار في الشارع أمس الثلاثاء، أي ما يقرب من أربعة أضعاف سعر 15000.

وأعلنت وزارة المالية اللبنانية العام الماضي أنها ستطرح سعر الصرف الرسمي البالغ 15 ألفًا في نوفمبر، لكن الخطوة لم تنفذ.

في مواجهة الفقر المتزايد والانهيار المالي، شهد لبنان خسارة الليرة لأكثر من 95٪ من قيمتها السوقية أمام العملة الأمريكية منذ عام 2019.

ويمر لبنان حاليا بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، و80 بالمئة من مواطنيه يعيشون تحت خط الفقر، ووصلت نسبة ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى 1200 بالمئة، بحسب خبراء.

وتوصل لبنان مع صندوق النقد في أبريل/ نيسان 2022 إلى اتفاق مبدئي على خطة مساعدة بقيمة 3 مليارات دولار على أربع سنوات، تطبيقها مرتبط بالتزام الحكومة تنفيذ إصلاحات.