لليوم الثاني.. اعتصام بتجمع الخان الأحمر المهدد بالهدم

يواصل عشرات الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب لليوم الثاني على التوالي، اعتصامهم المفتوح في تجمع الخان الأحمر شرقي القدس، في محاولة لمنع تنفيذ قرار إسرائيلي سابق بهدمه.

ويأتي الاعتصام استجابة لدعوة وجهتها هيئة مقاومة الجدار، وفصائل فلسطينية وأطر شعبية، لمواجهة خطط الاحتلال الهادفة إلى التهجير القسري للخام الأحمر.

وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان في كلمة له، إن الجماهير التي تتواجد بالخان الأحمر تؤكد أن الشعب الفلسطيني لن يسمح بمرور هذا القرار، ولن يسمح للاحتلال بتنفيذ مخططاته الاستيطانية.

وأضاف أن تنفيذ قرار الهدم يعني إنهاء أي أفق لأي حل سياسي يمكن أن يحدث في المستقبل، والاستيلاء على آلاف الدونمات الممتدة من السفوح الشرقية حتى البحر الميت، وتهجير 4 آلاف مواطن في منطقة الخان الأحمر.

وأشار شعبان إلى أن تطبيق القرار يعني أيضاً تشكيل حزام استيطاني وربطه بالمستوطنات الواقعة داخل القدس، وفصل شمال الضفة عن وسطها وجنوبها، وإخلاء المنطقة من أي تواجد فلسطيني.

ومؤخرا تزايدت دعوات أعضاء في الكنيست الإسرائيلي وكذلك "وزير الأمن القومي" إيتمار بن غفير لهدم التجمع.

وفي مارس/ آذار 2010 صدر أول قرار عما تسمى "الإدارة المدنية" الإسرائيلية بهدم كافة المنشآت في الخان الأحمر، وفي حينه لجأ السكان إلى محاكم الاحتلال للالتماس ضد القرار على مدار السنوات الماضية، وكانوا يحصلون خلالها على قرارات تأجيل للهدم، إلى أن صادقت المحكمة العليا الإسرائيلية في مايو/ أيار 2018 على أمر بتهجير سكانه وهدم التجمعات البدوية مقابل توفير بديل ملائم لهم.

ويرتقب حاليًا أهالي التجمع البدوي قرار سلطات الاحتلال النهائي المتوقع مطلع فبراير/ شباط الجاري لتهجيرهم وهدم التجمع، المكون أغلبه من خيام ومساكن من الصفيح.