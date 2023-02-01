الاحتلال يستدعي (الهدمي) ويقيّد تحركاته لـ 6 أشهر جديدة

استدعت مخابرات الاحتلال (الإسرائيلي)، اليوم الأربعاء، رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي.

وسلمت سلطات الاحتلال (الهدمي) إشعارا بنيتها تجديد أمر تحديد حركته لمدة ستة شهور، للمرة الرابعة على التوالي.

وبهذا يصل مجموع مدة إبعاده عن القدس والمسجد الأقصى سنتين كاملتين. وينتهي الأمر الثالث بتاريخ 20 فبراير الجاري.

واتهمت سلطات الاحتلال (الهدمي) بأنه ينفذ أنشطة في القدس "تشكل خطرا على أمن القدس والمنطقة".

ويتعرض (الهدمي) لتضييقيات مستمرة من سلطات الاحتلال، حيث تمنعه من السفر منذ أربع سنوات ونصف، كما تمنعه من التواجد في القسم الشرقي من القدس منذ نحو سنة ونصف، وهو أسير سابق.