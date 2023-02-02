تقرير -معطى- الدوري لأعمال المقاومة في الضفة الغربية لشهر يناير 2023

تصاعدت عمليات مقاومة الاحتلال (الإسرائيلي) في الضفة الغربية والقدس في شهر يناير من العام الجديد 2023، ما أدى إلى مقتل (7) (إسرائيليين)، وإصابة (48) آخرين بجراح مختلفة، فيما استشهد (35) فلسطينيا بنيران الاحتلال ومستوطنيه.

وبلغ مجموع العمليات التي جرى رصدها خلال الشهر، حسب مركز معلومات فلسطين -معطى، (1448) عملاً مقاوماً، بينها (159) عملية إطلاق نار واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال، نفذت (55، 53) عملية منها في جنين ونابلس على التوالي.

وأعادت عملية إطلاق النار التي نفذها الشهيد البطل خيري علقم داخل مستوطنة النبي يعقوب في القدس، وقتل فيها (7) مستوطنين وأصيب (12) آخرون بجراح أغلبها وصفت بالخطيرة، تسليط الضوء على الدور المتزايد للعمليات الفردية في منظومة المقاومة ضد الاحتلال.

كما رصد -معطى- (4) عمليات طعن أو محاولة طعن، فيما بلغ عدد عمليات زرع العبوات الناسفة أو إلقائها (55) عملية، و(16) عملية إطلاق مفرقعات نارية على أهداف الاحتلال، و(7) عمليات حرق منشآت وآليات وأماكن عسكرية، و(28) عملية تحطيم مركبات ومعدات عسكرية، وعملية واحدة تم فيها إسقاط طائرة استطلاع (إسرائيلية).

كما شهدت الضفة (520) مواجهة مباشرة مع الاحتلال، ومئات عمليات إلقاء الحجارة على قوات الاحتلال والمستوطنين، و(37) عملية إلقاء زجاجات حارقة، و(162) عملية تصدٍّ لاعتداءات المستوطنين في مختلف أنحاء الضفة.

وقد استمرت مظاهرات الفلسطينيين للمطالبة بحقوقهم والاحتجاج على جرائم الاحتلال المختلفة ضمن (107) مظاهرات شعبية.

وشهدت محافظات نابلس والقدس والخليل أعلى عدد من عمليات المقاومة، حيث بلغت (282، 255، 222) عملية على التوالي.