الاحتلال يقرر اقتطاع 300 مليون شيقل من عائدات الضرائب الفلسطينية

وقع وزير مالية الاحتلال (الإسرائيلي) بتسليئيل سموتريتش على أمر تنفيذ اقتطاع مبلغ (300 مليون شيقل) من عائدات الضرائب الفلسطينية.

وذكرت القناة السابعة العبرية، أن القرار يقضي باقتطاع مبلغ (200 مليون شيقل) تنفيذًا لقرار المحكمة المركزية (الاسرائيلية) بإلزام السلطة الفلسطينية بدفع تعويضات لعائلات قتلى العمليات الفدائية، بالإضافة لاقتطاع مبلغ (100 مليون شيقل) كخصم مضاعف لفاتورة رواتب الأسرى والشهداء.

وعقب سموتريتش قائلاً: " وقعت أمس ولأول مرة على خصم مضاعف من عائدات الضرائب كجزء من فاتورة الرواتب التي تدفعها السلطة لعائلات لمنفذي العمليات، ورفعنا المبلغ من 50 إلى 100 مليون، وذلك بالإضافة لاقتطاع مبلغ (200 مليون شيقل) كتعويضات لعائلات متضرري العمليات تطبيقاً لقرار المحكمة".

وأضاف أن "السلطة الفلسطينية تُمول منفذي العمليات وأن الكيان (الإسرائيلي) قرر وضع حد لهذه المهزلة" على حد تعبيره.

وكالة صفا