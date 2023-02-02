استمرار التوتر في سجون الاحتلال والأسرى يصعّدون من احتجاجاتهم

تتواصل حالة الغليان والتوتر في أقسام الأسرى بسجون الاحتلال (الإسرائيلي)، وخاصة معتقل النقب الصحراوي، في ظل انتهاكات الاحتلال المستمرة بحق الأسرى والأسيرات الفلسطينيات.

ويعتزم الأسرى إغلاق الأقسام بعد ظهر اليوم الخميس، احتجاجاً على إجراءات الاحتلال التعسفية والعقوبات التي تفرضها إدارة السجون.

وأغلقت سلطات الاحتلال (الإسرائيلي) قسمي 26 و27 بسجن النقب، مع قطع التيار الكهربائي والكانتينا عن الأسرى، وذلك لليوم السادس على التوالي، إلى جانب تحويل قسمي 5 و8 إلى عزل وإخراج مقتنيات وحقائب الأسرى من الغرف تمهيداً لنقلهم لسجون أخرى.

وفي سياق متصل، بدأ أسرى سجن عوفر خطوات احتجاجية اليوم، تتمثل برفض الخروج للفحص الأمني، رداً على سحب الاحتلال أجهزة التلفاز من أقسام 14 و16 الخاصة بالأسرى الموقوفين.

وتستمر حالة الإغلاق في قسم الأسيرات بسجن الدامون، بعد الاعتداء وحالة القمع الذي تعرضن له الثلاثاء الماضي، إلى جانب فرض عقوبات عليهن تشمل منعهن من الزيارة واستخدام الهاتف العمومي لمدة شهر، كامل، مع تواصل عزل عدد من الأسيرات في زنازين العزل الانفرادي.

وتعتزم الحركة الأسيرة الاستمرار في تنفيذ برنامج الخطوات الاحتجاجية، حيث تم إغلاق الأقسام في كل السجون خلال اليومين الماضيين منذ الساعة 12 ظهرًا، ومن المتوقع أن تستمر وتتصاعد خلال الأيام المقبلة.

حرية نيوز