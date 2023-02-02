اقتحام قريتي الظحية وأم بطين في النقب وتنفيذ عمليات هدم وتجريف

اقتحمت آليات الهدم برفقة قوات الاحتلال (الإسرائيلي) والوحدات الخاصة صباح اليوم الخميس قريتي أم بطين والظحية في النقب وشرعت بعمليات هدم وتجريف اقتلاع للأشجار.

وأفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال (الإسرائيلي) هدمت منزلًا في قرية أم بطين يعود لعائلة أبو كف.

كما جرفت سلطات الاحتلال (الإسرائيلي) أراض واقتلعت أشجار وهدمت في قرية الظحية شمالي مدينة رهط بحماية قوات معززة من عناصر وحدة (يوآف) (الإسرائيلية) التابعة لـ(سلطة تطوير النقب).

وقال عبد الرحيم الهزيل أحد سكان قرية الظحية للجرمق، "اقتحمت قوات كبيرة من وحدات الهدم اليوم القرية، وهدمت سد شيدناه لمنع دخول المياه إلى منازلنا لأننا نعيش في منحدر".

وتابع، "القوات جرفت الأشجار وهدمت السد وسطحت خراطيم المياه، والأوضاع في ظل المطر سيئة للغاية خاصة بعد هدم السد الذي كان يمنع دخول مياه الأمطار لمنازلنا".

وأكد الهزيل أن القرية تعاني منذ عشرات السنين من هذه الاقتحامات والتخريب والتجريف من قبل قوات الاحتلال (الإسرائيلي).

ويُشار إلى أن قرية الظحية تقع شمال مدينة رهط ويعيش فيها حوالي 1500 إلى 2000 نسمة، وتسكنها عائلات متعددة، كعائلة الهزيل وأبو وادي، والرماضين، وأبو خرمة.

الجرمق الإخباري