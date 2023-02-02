طه يدين اقتطاع الاحتلال جزءا من أموال الضرائب العائدة للسلطة

دان الناطق باسم حركة "حماس" جهاد طه بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال الصهيوني استمرارها في اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية العائدة للسلطة، معتبرًا ذلك عدواناً على شعبنا ونهباً لمقدراته ومحاولةً يائسة لتقويض صموده.

وقال طه في تصريح صحفي، اليوم الخميس: "إننا أمام هذا القرار العدواني نطالب السلطة الفلسطينية بعدم الخضوع لابتزازات وتهديدات سلطات الاحتلال، والمضي قدماً في دعم صمود عوائل الأسرى والشهداء باعتبارها قضيةً وطنيةً وأخلاقيةً تجاه من قدّموا أنفسهم في سبيل القدس وفلسطين، وهو الأمر الذي يدعونا جميعاً لتوحيد جهودنا في مواجهة الاحتلال دفاعاً عن حقوقنا الوطنية، وحقّنا في تقرير المصير".