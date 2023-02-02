هيئة الأسرى تكشف تفاصيل الهجمة التي تعرضت لها أسيرات (الدامون)

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، تفاصيل الهجمة الشرسة التي تعرضت لها أسيرات (الدامون) قبل أيام.

وأوضحت الهيئة، عبر محاميتها حنان الخطيب التي تمكنت من زيارة معتقل (الدامون)، أن وحدات القمع (الإسرائيلية)، ومن بينها وحدات اليماز، أقدمت على اقتحام ثلاث غرف، وهي (11،9،2) في قسم الأسيرات، وأجرت تفتيشات استفزازية فيها.

وتابعت (الخطيب)، على لسان ممثلة الأسيرات مرح باكير، "أن إدارة السجن فصلت التيار الكهربائي خلال الاقتحام منذ الصباح وحتى المساء، وعطلت أجهزة التلفاز حتى الآن".

وأضافت أن من بين الأسيرات من رفضن الخروج من القسم، فتعمدت وحدات القمع جرهن للخارج ما أدى إلى سقوط الحجاب عن رؤوسهن.

وأكدت (باكير)، مجددا، مطالب الأسيرات المتمثلة بـ: إنهاء عزل الأسيرات الخمسة المحتجزات في زنازين (الدامون) وإعادتهن للقسم، والكشف عن مصير الأسيرة ياسمين شعبان، ومعرفة موعد إنهاء عزلها وإرجاعها للقسم، والمطالبة بإجراء اتصال هاتفي معها للاطمئنان عليها، وإعادة القنوات التلفزيونية التي تم تعطيلها.

ومنذ ثلاثة أيام، تتعرض الأسيرات في سجن الدامون إلى هجمة شرسة، تتمثل بالاعتداء والتنكيل ومصادرة الأدوات الكهربائية ومقتنياتهن، كان آخرها، أمس الثلاثاء، حيث تم الاعتداء عليهن بالضرب ورش الغاز المسيل للدموع وغاز الفلفل، وعزل الأسيرة ياسمين شعبان.

وردًّا على ذلك، وفي ظل الإجراءات التعسفية بحق أسرى (النقب، وعوفر، ومجدو)، أعلنت الحركة الأسيرة الاستنفار العام في كافة السجون، وتصعيد الاحتجاجات، وكانت أولى خطواتهم إغلاق الأقسام في كافة السجون، وعدم الخروج للفحص الأمني.