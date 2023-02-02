فلسطينيون ينفذون 19 عملا مقاوما بالضفة في آخر 24 ساعة

نفذ فلسطينيون 19 عملا مقاوما ضد قوات الاحتلال والمستوطنين بالضفة الغربية بما فيها القدس في الساعات الـ 24 الأخيرة، بحسب معطيات محلية.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" في تقرير، مساء الخميس، 6 عمليات إطلاق نار وتفجير عبوة ناسفة، وعمليتي تصدي للمستوطنين، واندلاع 7 نقاط مواجهة.

وأصيب مستوطن إسرائيلي تزامنا مع مقتل مستوطن متأثراً بجراح أصيب بها بعملية مزدوجة نفذها فلسطينيان في مستوطنة "العاد" قرب تل أبيب في مايو 2022.

ورصد التقرير اندلاع مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في جبل المكبر، وفي دوما والمنطقة الشرقية بنابلس، وفي مخيم عقبة جبر، ومخيم عين السلطان في أريحا.

واستهدف مقاومون قوات الاحتلال بإطلاق النار صوبهم على حاجز الجلمة في جنين، وفي جبل جرزيم، وحاجز بيت فوريك ومستوطنة شافي شمرون، والمنطقة الشرقية في نابلس، ومستوطنة كريات أربع في الخليل، وفق التقرير ذاته.

وأشار إلى أن مقاومين فجروا عبوات ناسفة في مستوطنة دوليف قرب رام الله، وتصدوا للمستوطنين في كفر عين وأحرقوا مركبات لهم.