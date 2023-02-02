أبو بكر: أوضاع الأسيرات شديدة الصعوبة

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، إنّ 32 أسيرة فلسطينية تقبع في سجون الاحتلال، من بينهن طفلة قاصرة تبلغ من العمر 14 عامًا وهي الطفلة نفوذ حماد.

ووصف أبو بكر في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" أوضاع الأسيرات بـ"الأشد صعوبة من أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال".

وأوضح أن سجن الدامون المخصص للأسيرات غير صحي وغير لائق أساسا للبشر، خاصة وأنه داخل جبل، وكان يستخدم مخزنا للتبع في العهد البريطاني.

وذكر أبو بكر أن الحمام الخاص بالأسيرات هو خارج غرفهن، خلافا لأوضاع السجون الأخرى، وهذا من شأنه أن يحد من خصوصية الأسيرات.

وأوضح أن من بين الأسيرات محكوم عليهن بأعوام طويلة، مشيرا إلى أن أكبر حكم على أسيرة حاليا لعشرين عاما.

ولفت أبو بكر إلى وضع الأسيرة المصابة إسراء الجعابيص المحكومة بـ11 عاما، وهي تعاني من حروق طالت 65% من جسدها.

وأكدّ أنّ الاحتلال يرفض منحها الملابس الخاصة لها التي تخصّ حالات الحرق.

ونبه أبو بكر إلى أن الاحتلال يتعمد في سياساته الحاق الأذى بالمرأة الفلسطينية المعتقلة والتضييق عليها.