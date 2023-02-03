الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري بحق القيادي الكفيف عزالدين عمارنة

مددت محكمة الاحتلال العسكرية في سالم الاعتقال الإداري بحق القيادي في حماس الأسير الكفيف عز الدين عمارنة من بلدة يعبد قضاء جنين، شمال الضفة الغربية.

وأفادت عائلة القيادي عمارنة أن محكمة الاحتلال العسكرية أصدرت أمر اعتقال إداري بحق الشيخ عمارنة (52 عاما) لأربعة أشهر جديدة.

وأوضحت أن فترة الاعتقال الحالي للأسير عمارنة ومدتها 6 أشهر تنتهي في التاسع عشر من شباط فبراير الجاري، لكنه جرى تمديدها.

واعتقلت قوات الاحتلال الدكتور عمارنة (51 عاماً) فجر الإثنين 21 فبراير 2022 بعد اقتحام منزله في يعبد وتفتيشه والعبث بمحتوياته.



وتزامن اعتقاله الأخير مع وصول شهادة الدكتوراه الخاصة به من جامعة المدينة في ماليزيا والتي كان ينتظرها منذ سنوات.



والشيخ القيادي عمارنة أسير محرر اعتقل عدة سنوات في سجون الاحتلال، وأمضى من حياته نحو 8 سنوات ونصف من الاعتقال الإداري على مدار 12 اعتقالا إداريا، منذ 1994 وحتى اليوم.



وعمارنة هو أول مقرئ من فلسطين يسجل المصحف كاملا، وحاصل على الدكتوراه في الفقه وأصوله من جامعة المدينة ماليزيا، كما انه داعية ومحاضر في جامعات ومساجد فلسطين.

وهو الأسير الوحيد من الأشخاص المكفوفين حاليًا في السجون، ممن لديهم فقدان كلي للبصر، ويحمل الشيخ الأسير شهادة الدكتوراه في الفقه الإسلامي، ويحاضر ويخطب في مساجد الضفة الغربية.

وقد عانت عائلة القيادي عمارنة من ويلات الاعتقال، اعتقل نجله أحمد لعام كامل، وأمضى مجاهد 4 أعوام في الاعتقال، وما زالت سلطات الاحتلال تواصل اعتقال نجليه أحمد ومجاهد في سجن النقب الصحراوي.

كما عانت عائلته من الاستهداف المتواصل والاقتحامات المتكررة لمنزلهم، وتعرضت ابنته "يمان" سابقًا للاعتقال لدى الاحتلال، فيما منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مطلع شهر كانون الأول، زوجة الأسير القيادي عمارنة، من الخروج لأداء مناسك العمرة.