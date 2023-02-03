الحركة الأسيرة تنتصر وتعلن وقف الإجراءات الاحتجاجية في السجون

أوقفت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال (الإسرائيلي)، صباح اليوم الجمعة، الخطوات الاحتجاجية بعد اتفاقٍ مع إدارة سجون الاحتلال يقضي بتلبية مطالب الأسيرات.

وأعلن مكتب إعلام الأسرى في تصريح صحفي اليوم الجمعة، إنهاء الأزمة ووقف الخطوات الاحتجاجية في كافة السجون بعد الوصول إلى تفاهمات بين قيادة الحركة الأسيرة وإدارة سجون الاحتلال.

وأشار "إعلام الأسرى" إلى أنه من المقرر أن تعود الحياة إلى ما كانت عليه لدى الأسيرات يوم الأحد القادم 5 فبراير/شباط الجاري.

ومنذ أسبوع تتعرض الأسيرات في سجن الدامون إلى هجمة إسرائيلية شرسة تتمثل بالاعتداء والتنكيل ومصادرة الأدوات الكهربائية ومقتنيات الأسيرات، وتم الاعتداء عليهن بالضرب ورش الغاز المسيل للدموع وغاز الفلفل، وعزل الأسيرة ياسمين شعبان.

وتقبع 29 أسيرة في سجن الدامون، في ظروف اعتقالية صعبة، بينهن ثلاث قاصرات، و6 جريحات، و7 أمهات، بينما تعرضت خلال العام المنصرم أكثر من 172 فلسطينيّة للاعتقال لدى الاحتلال، وفق معطيات نادي الأسير.

ومنذ أيام، تشهد سجون الاحتلال حالة من الغليان والغضب بعد هجمة مسعورة نفذتها إدارة السجون بحق الأسرى في سجون عوفر والنقب ومجدو والدامون، وقطع التيار الكهربائي عن أسرى سجن النقب وتحويله إلى عزل.