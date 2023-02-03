أجهزة السلطة تعتقل الطالب في جامعة بيرزيت إبراهيم بني عودة

اعتقلت أجهزة السلطة، اليوم الجمعة، الطالب في جامعة بيرزيت وعضو مؤتمر مجلس الطلبة في الجامعة إبراهيم بني عودة، من منزله.

وأوضحت الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت أن جهاز الأمن الوقائي اعتقل "بني عودة"، رغم وجود تعهدات بعدم اعتقاله وزملائه المشاركين بالاعتصام الأخير ضد الاعتقال السياسي داخل حرم الجامعة.

وخاض "بني عودة" برفقة عدد من طلبة الجامعة اعتصاما في ساحات الجامعة لمدة 24 يومًا، والذي انتهى بعد حصولهم على تعهّدات بعدم المساس بهم أو ملاحقتهم أو اعتقالهم.

وأعلن الطلبة المعتصمون في الجامعة، في 4 يناير الماضي، انتهاء اعتصامهم ضد الاعتقال السياسي، بعد تدخل عدد من الوساطات والتنظيمات وجهات سياسية ومؤسسات حقوقية، بأنه لن يتم اعتقال أي من المعتصمين حال خروجهم من الجامعة.

وأكد الطلبة في حينها أن الوحدة الوطنية هي أغلى ما يملك الشعب الفلسطيني الذي إن اختلف لكنه لن يتفرق، ويكتسب بوصلة طريقه من شهدائه وأسراه ونضالاته وصبره.

وتواصل أجهزة السلطة انتهاكاتها واعتقالاتها بالضفة الغربية على خلفية سياسية، تطال طلبة ونشطاء وأسرى محررين.