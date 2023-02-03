حماس تزفّ الشهيد قلالوة وتؤكد أن دماء الشهداء وقود لانتفاضة شعبنا

زفَت حركة "حماس" إلى جماهير شعبنا الفلسطيني الشهيد عبد الله سميح قلالوة (26 عاما)، من قرية الجديدة جنوب جنين، الذي ارتقى بنيران قوات الاحتلال عند حاجز حوارة بمدينة نابلس.

وبعثت حركة حماس في تصريح صحفي اليوم الجمعة بالتعزية إلى ذوي الشهيد قلالوة، مؤكدةً أن نزيف دم الشهداء في أرجاء الوطن سيكون وقوداً لانتفاضة شعبنا في وجه عدوان الاحتلال وإجرامه، ودفاعاً عن القدس والأقصى المبارك.

ودعت الحركة أبناء شعبنا إلى مواصلة النفير وشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، ومقاومينا الأبطال إلى استهداف قوات الاحتلال وقطعان مستوطنيه في كل المواقع والثكنات.