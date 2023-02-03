البيت الأبيض يدرس خيارات التعامل مع حادث المنطاد الصيني

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) الجنرال باتريك رايدر إن كل الاحتمالات المتعلقة بإمكانات استخدام المنطاد الصيني ما زالت قيد الدراسة، في حين قرر البيت الأبيض تأجيل زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى بكين.

وأضاف المتحدث باسم البنتاغون أن المنطاد الصيني يحلق في الأجواء الأميركية، وأن الوزارة تدرس خيارات التعامل معه في ضوء ما قد يشكله من تهديد.

وقال مسؤول عسكري أميركي إن الهدف من المنطاد هو التجسس، ومساره يمر فوق عدد من المواقع الحساسة؛ لكنه أشار إلى أن تأثيره محدود في جمع المعلومات الاستخبارية.

كما ذكر أن وزير الدفاع لويد أوستن ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي أوصيا بعدم اتخاذ إجراء عسكري بسبب الخطر المحتمل لحطام المنطاد إذا سقط في مناطق مأهولة.

وفي كندا، تحدثت وزارة الدفاع عن حادث ثان محتمل، مرتبط بمنطاد تجسس صيني، وأشارت إلى اتخاذها تدابير لضمان أمن مجالها الجوي.

وفي السياق ذاته، قال المسؤول العسكري الأميركي إنه تم تجهيز مقاتلات -من بينها مقاتلات من طراز "إف-22" (F-22)- في ولاية مونتانا، حيث شوهد منطاد التجسس الصيني، في حال اتخاذ قرار بإسقاطه أو تفجيره.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد استفسر عن خيارات عسكرية لإسقاط المنطاد؛ وهو ما نصح البنتاغون بتجنبه لخطره على المدنيين.

في غضون ذلك، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤول أميركي أن الخارجية الأميركية استدعت القائم بالأعمال الصيني في واشنطن بشأن منطاد التجسس، وأضاف أن الهدف من الاستدعاء بعث رسالة واضحة لبكين.

من جهة أخرى، نقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادر مطلعة أن البيت الأبيض قرر تأجيل زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لبكين، وذلك بعد رصد منطاد صيني في الأجواء الأميركية.

كما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول بالخارجية الأميركية أن زيارة بلينكن للصين تأجلت إلى أجل غير مسمى بعد رصد منطاد للتجسس.

وأعلن البنتاغون -في وقت سابق- أنها تتعقب منطاد تجسس صينيا يحلق على ارتفاع عال فوق الولايات المتحدة، في حين بحث مسؤولون عسكريون إسقاطه فوق ولاية مونتانا.

وصرّح رايدر للصحفيين بأن الولايات المتحدة اكتشفت بالون مراقبة يحلق على ارتفاع شاهق فوق الولايات المتحدة حاليا.

وأوضح مسؤول أميركي أن المنطاد حلق فوق شمال غربي الولايات المتحدة، حيث توجد قواعد جوية حساسة وصواريخ نووية إستراتيجية في منشآت تحت الأرض.

وردت بكين بأن المنطاد الذي شوهد في المجال الجوي الأميركي "مدني وخرج عن مساره".

كما أوضحت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ أن بكين تتحقق من موضوع المنطاد الذي أثاره مسؤولون أميركيون.

وأضافت ماو أن التخمين لا يفضي إلى الحل المناسب، داعية إلى أن يعمل الجانبان معا بهدوء وحذر في مسألة المنطاد.

وأكدت الخارجية الصينية أن الصين دولة مسؤولة وتلتزم بالقوانين الدولية، وليست لديها النية لانتهاك أراضي أي دولة أو مجالها الجوي.