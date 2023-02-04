شاهد| إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيم عقبة جبر بأريحا

أصيب ثلاثة مواطنين، صباح السبت، برصاص قوات الاحتلال (الإسرائيلي) خلال اقتحامها المتواصل لمخيم عقبة جبر بأريحا.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال تحاصر عددا من المنازل في مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا، وتسمع نداءات عبر مكبرات المساجد تطالب المواطنين بالتصدي للاحتلال.

🎥 #شاهد| مآذن مساجد مخيم عقبة جبر بأريحا تدعو الأهالي للتصدي لاقتحام قوات الاحتلال للمخيم. pic.twitter.com/vzdM7AiQaK — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) February 4, 2023

ويخوض مقاومون اشتباكات عنيفة مع القوات المقتحمة، وشوهدت النيران تشتعل في إحدى الآليات.

🛑 #عاجل| اندلاع النيران في آلية لجيش الاحتلال جراء استهدافها بزجاجة حارقة داخل مخيم عقبة جبر في أريحا. pic.twitter.com/B5PNI75eGI — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) February 4, 2023

🛑 تغطية صحفية: انفجار كبير يهز مخيم عقبة جبر في مدينة اريحا pic.twitter.com/lfWcbOSsDj — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) February 4, 2023

يتبع..