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اشتباكات عنيفة وإحراق آلية للعدو

شاهد| إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيم عقبة جبر بأريحا

الدخان يتصاعد من مخيم عقبة جبر
الدخان يتصاعد من مخيم عقبة جبر

الرسالة نت

أصيب ثلاثة مواطنين، صباح السبت، برصاص قوات الاحتلال (الإسرائيلي) خلال اقتحامها المتواصل لمخيم عقبة جبر بأريحا.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال تحاصر عددا من المنازل في مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا، وتسمع نداءات عبر مكبرات المساجد تطالب المواطنين بالتصدي للاحتلال.

ويخوض مقاومون اشتباكات عنيفة مع القوات المقتحمة، وشوهدت النيران تشتعل في إحدى الآليات.

يتبع..

 

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