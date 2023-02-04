(طوارئ الشتاء) بغزة تصدر توجيهات مهمة للمنخفض الجوي المرتقب

أصدرت لجنة (طوارئ الشتاء) الحكومية بقطاع غزة، توجيهات إلى البلديات والمؤسسات ذات العلاقة والمواطنين لمتابعة استعداداتهم للمنخفض الجوي القطبي المرتقب، مؤكدة على أهمية تعاون الجميع وفق الإمكانايت المتاحة.

وشدد رئيس لجنة طوارئ الشتاء الحكومية، زهدي الغريز، على ضرورة متابعة جهوزية الأودية لاستقبال كميات مياه الأمطار بتعميقها وتعظيم جوانبها منعا لحدوث أي حالات غرق.

وأكد على ضرورة متابعة الأماكن المنخفضة في نفوذ البلديات، ورفع درجة التأهب لأي طارئ مروري.

من جهة أخرى، شدد الغريز على أهمية متابعة مناسيب المياه في برك تجميعها وتفريغها بشكل مستمر، لافتا إلى ضرورة العمل على متابعة النقاط الساخنة لشاطئ البحر، عبر الجولات الميدانية لفرق الطوارئ، وخاصة عند اشتداد الرياح، بما يحقق سرعة الاستجابة لأي طارئ.

ونوه إلى عمل جولات تفقدية لفحص سلامة الأشجار العالية واللوحات الاعلانية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوعها .

وفي السياق، دعا رئيس اللجنة المواطنين لعمل إجراءاتهم وتثبيت كل ما يمكن تطايره مثل ألواح (الأسبست والزينكو)، إضافة إلى تعبئة خزانات المياه الفارغة.

وأشار إلى أهمية عمل نشرات توعوية للمواطنين بضرورة استخدام وسائل التدفئة والإنارة الآمنة، وخاصة عند انقطاع التيار الكهربائي خلال المنخفضات.