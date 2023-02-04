إليك رابط وموعد نتيجة الشهادة الإعدادية في المحافظة الشرقية، يتساءل أهالي طلاب المدارس في مصر عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، في محافظة الشرقية، للاطمئنان على نتائج أبنائهم.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالشرقية عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول، وسيتم إتاحتها على الموقع الإلكتروني.

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موعد نتيجة الشهادة الإعدادية

وتستطيع معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الشرقية، من خلال موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية، الأسبوع القادم.

لمعرفة النتيجة "اضغط هنا".

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في الشرقية في بيان لها، أنه من المقرر إتاحة رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي، فور اعتمادها، خلال رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2023 بمحافظة الشرقية.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2023

نستعرض فيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية 2023، الترم الأول، وأيضًا نهاية العام، ويبلغ إجمالي الدرجات النهائية في نهاية العام 280 درجة.

ويكون النجاح من 140 درجة، وتُوزع درجات الامتحان عن الفصلين الدراسيين بواقع 140 درجة لكل فصل دراسي.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية – الترم الأول

جاء توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول كما يلي:

اللغة العربية 40 درجة، اللغة الإنجليزية 30 درجة، الدراسات الاجتماعية 20 درجة، الرياضيات 30 درجة، العلوم 20 درجة، والمجموع الكلي 140 درجة.

توزيع درجات المواد الصف الثالث الإعدادي 2023

يأتي توزيع درجات الشهادة الإعدادية، من 280 درجة يتم تقسيمها بواقع 14 درجة لكل ترم دراسي، وتكون درجة النجاح في نهاية العام من 140 درجة بنسبة 50%.

توزيع درجات المواد الشهادة الإعدادية – الترم الأول

يأتي توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول كما يلي:

اللغة العربية 40 درجة، اللغة الإنجليزية 30 درجة، الدراسات الإجتماعية 20 درجة، الرياضيات 30 درجة، العلوم 20 درجة، والمجموع الكلي 140 درجة.

توزيع درجات المواد الصف الثالث الإعدادي 2023- نهاية العام

جاء توزيع درجات الشهادة الإعدادية نهاية العام كما يلي:

اللغة العربية 80 درجة، اللغة الإنجليزية 60 درجة، الدراسات الإجتماعية 40 درجة، الرياضيات 60 درجة، العلوم 40 درجة، والمجموع الكلي 280 درجة.

المواد التي لا تضاف للمجموع في الترم الثاني: التربية الدينية 40 درجة، التربية الفنية 20، الحاسب الآلي 20 درجة.

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