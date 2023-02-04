وفاة المواطن محمد جرادات متأثرًا بإصابته خلال شجار قرب بلدة سعير

أعلنت مصادر طبية في مستشفى الميزان بالخليل، اليوم السبت، عن وفاة المواطن محمد عبد الله درويش جرادات البالغ من العمر 47 عاماً متأثرا بإصابته البليغة في الرأس خلال شجار وقع قرب بلدة سعير شرق الخليل يوم الجمعة الماضية.

وذكرت المصادر أن المواطن جرادات ويعمل مدرسا بأحد مدارس البلدة قد دخل الى المستشفى في حالة موت سريري إثر اصابته بالرصاص في رأسه خلال الشجار.

وذكرت المصادر أن الشجار وقع في منطقة وادي أبو عياش في البرية بين عائلة الرشايدة ومواطنين آخرين من بلدة سعير تخلله إطلاق للرصاص الحي.

وطالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" رئيس الحكومة محمد اشتية ووزير الداخلية زياد هب الريح بالتدخل بشكل عاجل لإنهاء مشكلة سعير وعرب الرشايدة ووقف تداعياتها الخطيرة.