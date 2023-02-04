القيادي أبو عرة: جرائم الاحتلال لن توهن شعبنا ودماء الشهداء وقود التحرير

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس الشيخ مصطفى أبو عرة، أن جرائم الاحتلال المتواصلة لن توهن شعبنا الفلسطيني، وستزيد من تمسكه بأرضه وحقوقه المسلوبة.

وشدد القيادي أبو عرة على أن دماء الشهداء تمثل وقوداً للتحرير ودحر الاحتلال عن الأرض الفلسطينية، منوهاً إلى أنه في كل يوم يرتقي شهيد على حواجز الاحتلال، وخلال مداهماته في المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية.

ولفت إلى أنه في صبيحة هذا اليوم اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر بمحافظة أريحا، وفي كل يوم يتعرض مخيم جديد للمداهمة والاقتحام، إلى جانب الجرائم المرتكبة ضد شعبنا على الحواجز العسكرية.

وشارك أبو عرة في جنازة تشييع الشهيد عبد الله سميح قلالوة (25 عاماً)، الذي ارتقى اثر إطلاق جنود الاحتلال الرصاص وبه قرب حاجز حوارة مساء أمس الجمعة.



وألقت عائلة الشهيد النظرة الأخيرة عليه في منزلها بالجديدة، بحضور والدته وزوجته التي أنجبت طفلاً قبل شهر واحد فقط.



ولف جثمان الشهيد بالعلم الفلسطيني، فيما ردد المشيعون هتافات الفداء للشهيد ومطالبة بالثأر والانتقام من الاحتلال والمستوطنين.