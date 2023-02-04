كتائب القسام تعلن تصديها لقوات الاحتلال في مخيم عقبة جبر بأريحا

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، عن تصديها لقوات الاحتلال صباح اليوم، في مخيم عقبة جبر بأريحا.

وأكد القسام أن المقاومين خاضوا اشتباكا مسلحا مع قوات الاحتلال، ما أدى لانسحابهم من المخيم.

وأضاف "خاض مقاتلونا اشتباكات عنيفة صباح اليوم في المخيم وفشل في تحقيق هدفه وانسحب خائبا".

وأصيب13 فلسطينيًا برصاص قوات الاحتلال، التي اعتقلت 8 آخرين، في اقتحامٍ نفذته صباح اليوم لمخيم عقبة جبر جنوب أريحا تخلله اشتباكات مسلحة، وانتهى بإعلان الفشل في اعتقال منفذي عملية إطلاق النار على مطعم إسرائيلي الأسبوع الماضي.

واقتحمت قوات الاحتلال المخيم ترافقها تعزيزات عسكرية كبيرة في ساعة مبكرة من صباح اليوم، وشرعت بنشر القناصة وإطلاق النار.

وحاصر الاحتلال منزلًا بحارة المقايطة في المخيم، وطالب المتواجدين داخله بتسليم أنفسهم، وعلى إثره اندلعت اشتباكات مسلحة، تخللها إطلاق كثيف وإلقاء قنابل الغاز، كما أطلق الاحتلال قذائف تجاه المنزل المحاصر، وهدم جزءا من أسوار المنزل المحاصر.

المصدر: خدمة حرية نيوز