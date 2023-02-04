عشرات الآلاف من (الإسرائيليين) يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو

تظاهر آلاف (الإسرائيليين)، مساء السبت، في عدة مدن، احتجاجًا على سياسة حكومة بنيامين نتنياهو، وخاصة فيما يتعلق بالإصلاح القضائي.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن أكثر من 40 ألف شاركوا في المسيرة بمدينة تل أبيب، فيما شارك 10 آلاف في حيفا، والآلاف في مدن أخرى.

وشارك في التظاهرات خاصة بمدينة تل أبيب، أعضاء كنيست من المعارضة وخاصة من اليسار، وكذلك شخصيات سياسية سابقة.

ويحتج (الإسرائيليون) منذ أسابيع، على الإصلاحات التي يسعى لها وزير القضاء ياريف ليفين في النظام القضائي بهدف تعزيز عمل حكومة نتنياهو التي يتهم بعض وزرائها ومن بينهم رئيسها بنفسه لاتهامات في قضايا أمام المحاكم.