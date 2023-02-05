الأوقاف بغزة تعلن ترتيبات موسم الحج لهذا العام

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، اليوم الأحد، عن ترتيبات موسم الحج لهذا العام.

وقال وكيل الوزارة عبد الهادي الأغا خلال لقاء مع مسؤول، إنه تم إعادة تأهيل وترخيص 72 شركة من شركات الحج والعمرة؛ للعمل حسب الشروط واللوائح المعمول بها في الوزارة.

وأضاف الأغا، أنه بعد توقيع البرتوكول الخاص بالحج، تقرّر عودة أعداد الحجاج إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا، والعدد هو 2508 حاجٍّ وحاجّة.

وذكر أنه تم اعتماد أسماء 525 حاجًّا وحاجّةً مقبولين للحج هذا العام، والذين هم من حجاج القرعة التسلسلية، ولم يتمكنوا من أداء فريضة الحج العام الماضي؛ بسبب قرار المملكة العربية السعودية بمنع من يتجاوز عمرهم 65 عامًا من أداء الفريضة".

وبين الأغا، أنه سيتم إجراء قرعة تكميلية لهذا العام بعد قبول 525 حاجًّا وحاجّة من المؤجَّلين بسبب الجائحة، وإجراء قرعة كاملة العدد لموسم 1445هــ -2024م.

وأشار إلى أنه سيتم اعتماد القرعة الإلكترونية مع اعتماد نظام النقاط للمرضى وكبار السن وعدد مرات التسجيل، حيث يعطى نقطة للمسجّلين الذين تتراوح أعمارهم بين (60-50) عامًا، ويعطى نقطتين للمسجّلين الذين تتراوح أعمارهم بين (70-60) عامًا، ويعطى ثلاث نقاط لمن تبلغ أعمارهم (70 عامًا) أو أكثر.

وأفاد الأغا، بأن مريض السرطان سيعطى نقطة واحدة بعد إثبات الحالة بتقرير طبي معتمد من وزارة الصحة، ويعطى نقطتين عن كل سنة تسجيل، بحيث يستفيد المسجّل من عدد السنوات التي سجّلها.

وبين أن لجنة الحج اعتمدت تقسيمات المناطق الجغرافية كما كان معمول به سابقًا، مع اعتماد أعداد السكان حسب آخر تحديث صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

ولفت الأغا، إلى توجه وفد من لجنة الحج بالوزارة إلى المملكة العربية السعودية خلال الأيام القادمة لاستئجار سكن الحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتوقيع عقد النقل الداخلي لدورة المشاعر، وإنهاء جميع الترتيبات المتعلقة بذلك.