"التنمية الاجتماعية" تفتتح مبنى مديرية شمال غزة

افتتحت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، مبنى مديرية محافظة شمال قطاع غزة بتمويل من مؤسسة أحياء غزة ماليزيا.

وقال وكيل الوزارة غازي حمد، إن افتتاح المديرية سيكون إضافة كبيرة للخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين.

وأضاف حمد: "مثل هذه المشاريع تهدف لتسهيل إنجاز معاملات المواطنين، وفتح المجال أمام توسيع الخدمات، وتسهيل عمل الموظفين".

من جهته، ذكر مدير مؤسسة أحباء ماليزيا محمد نادر النوري قمر الزمان، أن افتتاح مديرية وزارة التنمية الاجتماعية في شمال القطاع، جاء ضمن مشروع متكامل بلغت قيمته 220 ألف دولار.

وثمّن قمر الزمان جهود وزارة التنمية الاجتماعية وباقي الوزارات، في تمكين الأسر الفقيرة والمهمشة في قطاع غزة.