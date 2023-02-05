حمد: ظهور مقاومي أريحا أربك الاحتلال وأثبت عزم الشباب الثائر على التصدي لجرائمه

قالت الناشطة السياسية سمر حمد، إن ظهور مقاومين في مخيم عقبة جبر بأريحا يقلق ويربك الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت حمد أن الشباب الفلسطيني الثائر عازمٌ على مقاومة الاحتلال، وتصاعد المقاومة طبيعي أمام تصاعد جرائم الاحتلال تجاه شعبنا ومقدساته.

وأوضحت أن حكومة الاحتلال "الفاشية" تحاول الاستفراد بالأسرى والنيل من إنجازاتهم.

وأشارت إلى أن موقف السلطة الفلسطينية لا يضاهي تضحيات شعبنا الفلسطيني وصموده.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي فرض حصارها على مدينة أريحا شرق الضفة الغربية، لليوم التاسع على التوالي.

وجاء حصار الاحتلال، بعد وقوع عملية إطلاق نار استهدفت مطعما على مفرق "ألموغ" جنوب أريحا، حيث وصل منفذ العملية إلى المطعم وأطلق رصاصة واحدة بسبب خلل في السلاح، ثم انسحب من المكان، ولا تزال قوات الاحتلال تلاحقه.

وأدانت حركة "حماس" حصار الاحتلال الصهيوني الفاشي لمدينة أريحا وفرضه قيوداً عليها لليوم التاسع على التوالي.

وعدت الحركة خلال بيان لها الأحد، حصار أريحا جريمةً وعقاباً جماعياً مخالفاً لكل القيم والأعراف الإنسانية، ومحاولة يائسة لكسر صمود شعبنا وعزيمة شبابنا الثائر.

وتوجهت بالتحية لأهلنا الصامدين في أريحا ومخيم عقبة جبر، ودعت إلى مؤازرتهم ومساندتهم بكل الوسائل الممكنة، وضرب قوات العدو الصهيوني ومستوطنيه في كل أرجاء الوطن.

وأضافت أن "استمرار تلك الجرائم والانتهاكات ضد أبناء شعبنا ليستدعي أيضاً التحرك الجاد والفوري من قبل المجتمع الدولي والأمم المتحدة والأطراف الفاعلة كافة، لإرغام سلطات الاحتلال على فك القيود ورفع الحصار الجائر".

حرية نيوز