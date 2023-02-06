جدول مباريات اليوم الإثنين 6 فبراير 2023 والقنوات الناقلة ، تعرف على مواعيد مباريات اليوم الاثنين 6 فبراير 2023 في البطولات الإيطالية والإسبانية وغيرها، وما هي القنوات التي تبثها؟

ولعل أهم مباريات اليوم ستقام في الدوري المصري، عندما يحل الزمالك، حامل اللقب في الموسمين الماضيين، ضيفًا على فريق فاركو في الجولة الـ17 من المسابقة.

واليوم، لا تجري مباريات كثيرة، مثل السبت والأحد، حيث انتهت منافسات دورتي الدوري الإيطالي والدوري الإسباني.

مواعيد مباريات اليوم

تختتم الجولة الـ20 من بطولة الدوري الإسباني بمباراة تجمع بين رايو فاليكانو وألميريا.

وفي الدوري الإيطالي، تقام مباراتان ضمن منافسات الجولة الـ21 حيث يلتقي هيلاس فيرونا فريق لاتسيو، قبل أن يستضيف مونزا نظيره سامبدوريا.

وعربيا، يعود الدوري المصري للاستئناف من جديد، وسيأمل الزمالك في مواصلة الاستفاقة حين يحل ضيفا على فاركو، بعدما نجح الفريق الأبيض خلال الجولة الماضية في الفوز على فيوتشر عقب الفشل في تحقيق أي انتصار خلال 5 مباريات سابقة.

مباريات اليوم في الدوري المصري

فاركو × الزمالك (17:00 مصر، 18:00 السعودية) - OnTime Sports 1.

مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا × لاتسيو (19:30 مصر، 20:30 السعودية) AD SPORTS Premium 1.

مونزا × سامبدوريا (21:45 مصر، 22:45 السعودية) AD SPORTS Premium 1.

مباريات اليوم في الدوري الإسباني

رايو فاليكانو × ألميريا (22:00 مصر، 23:00 السعودية) beIN Sports HD 1.

مباريات اليوم في الدوري التركي

أومراني سبور × أضنة دمير سبور (16:00 مصر، 17:00 السعودية)

جيرسون سبور × قيصري سبور (19:00 مصر، 20:00 السعودية)

فنربخشة × قونيا سبور (19:00 مصر، 20:00 السعودية)

مباريات اليوم في الدوري البرتغالي

بورتيمونينسي × باكوس دي فيريرا (21:00 مصر، 22:00 السعودية)

ريو آفي × سبورتينج لشبونة (23:15 مصر، 00:15 السعودية)