البرغوثي: نهضت أريحا لتعلن أنه لا يليق بها إلا وجوه الشهداء والدماء الزكية

أشادت الناشطة فادية برغوثي، بتصدي المقاومين لقوات الاحتلال في مدينة أريحا صباح اليوم، بعد اقتحامها مخيم عقبة جبر.

وقالت البرغوثي: "نَزفت هذه الدماء الطاهرة على أرض مخيم عقبة جبر وعلى ثرى أريحا رفضاً للاحتلال، وسعياً نحو حرية وطن مسلوب".

وبينت أن المقاومة تحركت في أريحا لتنقض غزل أوسلو وتعلن فيها سقوط الحلول السلمية التي بدأت منها وبها.

وأضافت: "نهضت أريحا لترفض اقتران اسمها بمسلخ، ولتدفع ثمن إسقاط التنسيق الأمني المعيب، نهضت لتعلن أنه لا يليق بمدينة القمر إلا وجوه الشهداء والدماء الزكية والسمو والفخار".

واستشهد عدد من المقاومين فجر اليوم الاثنين في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال قرب مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا.

وتعرض المخيم فجر اليوم لاقتحام واسع من قوات الاحتلال، تخلله مواجهات عنيفة مع الشباب الثائر.

وأسفرت المواجهات حسب ما أعلنته وزارة الصحة عن إصابة 3 مواطنين برصاص الاحتلال، أحدهم برصاصة في الرأس وجراحه حرجة للغاية، والآخران إصابتهما في الأطراف وحالتهما مستقرة.

وبالتزامن مع اقتحام المخيم، حاصرت قوات الاحتلال أحد المواقع الذي تواجد فيه المقاومون حيث اندلعت اشتباكات عنيفة لأكثر من ساعة ونصف أدت لاستشهاد عدد منهم.

وتمكن المقاومون في أريحا من إسقاط طائرة مسيرة لجيش الاحتلال، حيث استولى عليها الشباب الثائر وأحرقوها.