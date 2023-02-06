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نقابة المحامين تعلق العمل بمحاكم الضفة حدادا على شهداء أريحا

مكان الجريمة
مكان الجريمة

الضفة- الرسالة نت

أعلنت نقابة المحامين في الضفة الغربية، صباح اليوم الاثنين، الحداد على أرواح شهداء مخيم عقبة جبر بأريحا، الذين ارتقوا عقب اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في المخيم فجر اليوم.

وجاء في بيانٍ مقتضب للنقابة، أنها علّقت عملها في جميع المحاكم المدنية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والنيابات المدنية والعسكرية والمؤسسات العامة طيلة اليوم.

وفي ساعة من مبكرة من صباح اليوم أعلن جيش الاحتلال ارتقاء عدد من الشهداء الفلسطينيين واعتقال آخرين في اشتباكات مسلحة دارت مع مقاومين عقب اقتحام مخيم عقبة جبر؛ في محاولة لاعتقال منفذي عملية إطلاق نار على مطعم (إسرائيلي) قرب أريحا قبل 10 أيام.

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