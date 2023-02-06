الطقس يتسبب بإغلاق موانئ وطرق بدول عربية

أدت حالت الطقس المتردية، اليوم الاثنين، إلى إغلاق مؤقت لأربع موانئ في مصر، وتعليق الدراسة في السعودية، وتعطل طرق في لبنان، وتحذيرات وطوارئ في 3 دول أخرى، وفق بيانات رسمية.

ففي مصر، أدت سرعة وشدة الرياح، والضباب إلى إغلاق مؤقت لموانئ الإسكندرية والدخيلة، ونويبع والعريش البحري، وفق صحيفتا الأهرام ،واليوم السابع.

وحذرت الأرصاد المصرية من تقلبات جوية، تشهد تساقط أمطار رعدية على السواحل الشمالية، مع نشاط قوي لرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وفي السعودية، قررت عدد من المدارس التعليمية، تعليق الدراسة الحضورية وتفعليها عن بعد بناء على تقارير الأرصاد المحذرة من موجة باردة تصل لحالات صقيع، وفق وكالة الأنباء الرسمية .

وتوقع المركز الوطني للأرصاد بالمملكة، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تتحول إلى عواصف ترابية على الرؤية في عدد من مناطق الدولة، محذرا من تقلبات جوية.

وفي لبنان، أدى تراكم الثلوج، إلى تعطل عدد من الطرق في البلاد، وأسفر تراكم مياه الأمطار شمال العاصمة بيروت؛ عن احتجاز حافلة بركابها، قبل أن تتدخل قوات الدفاع المدني لإنقاذهم، وفق وكالة الأنباء الرسمية بالبلاد.

وفي الأردن، حذرت إدارة الأرصاد الجوية، من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها أحيانا نتيجة تشكل العواصف الغبارية، ولاسيما في جنوب وشرق المملكة، وفق وكالة الأنباء الرسمية للبلاد.

وحذرت أيضا من خطر شدة سرعة الرياح العاصفة والهبات القوية المرافقة لها، ومن خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه والانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات.

وفي الإمارات، حذر المركز الوطني للأرصاد، من تدني مدى الرؤية الأفقية، وانعدامها أحياناً على بعض المناطق الساحلية والداخلية، نتيجة الضباب، داعيا لأخذ الحيطة والحذر، وفق وكالة الأنباء الرسمية للبلاد.