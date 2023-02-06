نادي الأسير يحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة المعتقلة كرسوع

حمَّل نادي الأسير الفلسطيني سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن مصير المعتقلة رجاء كرسوع (48 عاماً)، من مخيم بلاطة في مدينة نابلس، والتي تعاني من إعاقة حركية ومشاكل صحية مزمنة.

وقال نادي الأسير في بيان صحفي تلقت "الرسالة نت" نسخة منه، إن سلطات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم السيدة "كرسوع"، وهي تعاني من إعاقة في ساقيها وتقوس في العمود الفقري، وتعتمد على العكازات للتنقل، كذلك معانتها من ارتداد مرئي وضيق في التنفس.

وطالب نادي الأسير جهات الاختصاص وعلى رأسها الصليب الأحمر بضرورة التدخل العاجل، من أجل الإفراج عنها.

وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلتها فجر اليوم، بعد اقتحام منزل عائلتها في المخيم، رافق ذلك عمليات تخريب له، وهي من ضمن 28 مواطنًا جرى اعتقالهم الليلة الماضية، وفجر اليوم.