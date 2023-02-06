قناة 12: عباس أمر الأمن بمواصلة منع عمليات المقاومة في الضفة

قالت قناة عبرية، يوم الإثنين، إن الرئيس محمود عباس أصدر تعليمات للأجهزة الأمنية في الضفة الغربية المحتلة بمواصلة العمل على منع تنفيذ عمليات المقاومة ضد الاحتلال على الرغم من الإعلان عن وقف التنسيق الأمني مؤخرًا.

وذكرت القناة "12" العبرية، وفق ترجمة وكالة "صفا"، أن عباس اجتمع مع قادة الأجهزة الأمنية أمس، وشدد على ضرورة مواصلة مكافحة العمليات على الرغم من الإعلان عن وقف التنسيق الأمني.

وأشارت القناة إلى أن "توجيهات عباس جاءت بضغوط من الولايات المتحدة ومصر والأردن".

وأضافت "عباس قال لقادة الأمن الفلسطيني إن وقف التنسيق الأمني لا يعني غض الطرف عن العمليات والمواجهات العنيفة".

وقال مراسل القناة للشؤون العربية "ايهود يعاري" إن عباس ومدير المخابرات الفلسطينية ماجد فرج أوضحوا للمسؤولين الأمريكيين أنه "لا يمكن لقوات الأمن للدفع بتعزيزات أمنية إلى نابلس وجنين لوقف النشاطات المسلحة".

ووفق القناة؛ حذر عباس الأجهزة الأمنية من مغبة التراخي أو التقاعس عن منع العمليات، لافتًا إلى أن "هكذا تصرف سيؤدي إلى الفوضى العارمة في الضفة الغربية".

وكانت وكالة "وفا" الرسمية قالت أمس إن عباس ترأس اجتماعًا لأجهزة وقوى الأمن الفلسطينية، "لمتابعة آخر المستجدات والأوضاع الأمنية على الأرض نتيجة الاعتداءات والتصعيد الإسرائيلي المستمر على مخيماتنا وقرانا ومدننا".

وذكرت أن عباس "وجّه أجهزة الأمن للقيام بدورها في الحفاظ على سيادة القانون وتحملها المسؤولية للحفاظ على الأمن العام والسلم الأهلي".