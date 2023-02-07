تساقط حجارة من الجهة الخارجية لمصلى قبة الصخرة بالمسجد الأقصى

تساقطت، مساء اليوم الاثنين، حجارة من الجهة الخارجية لمصلى قبة الصخرة بالمسجد الأقصى المبارك.

وأوضحت مصادر مقدسية أن الحجر سقط من الواجهة الغربية أسفل المزراب جهة المضلع على يسار المدخل الغربي الرئيس لمصلى قبة الصخرة.

وأشارت إلى أن الحجر هو بلاط خزفي بقياس 20*20 سم تقريباً، وأضيف بعد الترميم المصري الأخير لقبة الصخرة.

ويأتي تجدد سقوط حجارة من مصليات المسجد الأقصى وأعمدته وأسواره، بالتزامن مع منع الاحتلال لأعمال الترميم داخل المسجد.

وتساقطت حجارة من أعمدة المسجد الأقصى أكثر من مرة، بدءا من منتصف يونيو/حزيران العام الماضي، حيث سقط حجر من الحجارة الداخلية للسور الجنوبي للمسجد الأقصى داخل التسوية المعروفة بمصلى الأقصى القديم.

كما سقطت حجارة من أحد تيجان العمود الأيسر لباب النبي "المزدوج الغربي"، الذي يؤدي إلى الزاوية والمكتبة الختنية داخل مصلى "الأقصى القديم"، نهاية أغسطس الماضي.