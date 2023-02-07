"عرين الأسود" تنعى شهيد نابلس وتعلن عن تصديها لقوات الاحتلال

أعلنت مجموعات "عرين الأسود"، صباح اليوم الثلاثاء، في بيان لها تصدي مقاتليها لقوات الاحتلال والاشتباك معها بصليات من الرصاص.

ونعت عرين الأسود "شهيد الوطن وشهيد مدينة نابلس عاصمة جبل النار الشهيد البطل حمزة الأشقر ابن مخيم عسكر الصمود والذي استشهد أثناء التصدي لاقتحام قوات الغدر الصهيوني منطقة المساكن الشعبية".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في نابلس، صباح اليوم، عن استشهاد الفتى حمزة أمجد الأشقر (17 عاماً)، تعرضه لطلق ناري في الوجه، أثناء المواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة نابلس.