بعد انشقاق الرصيف في الإسكندرية.. ما حقيقة حدوث تسونامي؟، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية صور توضح انشقاق في الأرض بالإسكندرية.

وأصاب الكثيرون حالة من الخوف متوقعين أن ما حدث جاء نتيجة الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا والعراق بالأمس، وخلف المئات من الضحايا.

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انشقاق الرصيف في الإسكندرية

قال رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد الدكتور عمرو زكريا إن الانشقاقات التي حدثت برصيف منطقة كورنيش سيدي بشر، بمحافظة الإسكندرية، لم يكن نتيجة زلزال الإسكندرية الذى أصاب تركيا وسوريا والعراق.

وأوضح زكريا، أن زلزال تركيا لم يكن له أي توابع داخل البحار، لعدم حدوثه داخل المياه، مؤكداً أنه لن يتسبب في حدوث موجات تسونامي بأي من السواحل الشمالية بمصر، سواء كانت مدينة الإسكندرية أو غيرها.

ومن جهة أخرى، نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، المهندس محمد غانم، وجود أي علاقة بين الهبوط والانشقاق الذى حدث برصيف الكورنيش بمدينة الإسكندرية، وزلزال سوريا وتركيا، الذى حدث ليلة أمس.

وأوضح أن هذه الحادثة ليس لها أي علاقة بزلزال تركيا وسوريا، إنما حدث بسبب حالة الطقس في الإسكندرية، والأمواج العاتية المصاحبة لنوة الكرم التي تضرب المحافظة كل عام فى هذا الوقت.

وأكد أنه جارى العمل على وضع البلوكات الخرسانية، لحل أزمة الانشقاق والهبوط في الأراضي بمحافظة الإسكندرية، مشيراً إلى أنه تم غلق كورنيش الإسكندرية، لمسافة تصل إلى 20 متر أمام منطقة سيدي بشر.

تسونامي في الإسكندرية

وأشار رئيس العهد القومي، إلى أنه في حالة حدوث زلزال يتسبب في وجود تسونامي، سيتم إبلاغ الجميع للتحرك والابتعاد.

حيث ستصل الموجات إلى الشواطئ في مدة تستغرق من 20 إلى 45 دقيقة، وهو وقت كافي لإخبار المواطنين بما سيحدث.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صور لتعرض أراضي مدينة الإسكندرية بالإنشقاق، حيث شهدت مدينة الإسكندرية بالأمس حدوث شروخ وانشقاق في رصيف بمنطقة كورنيش سيدي بشر.

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