عرض كبير من النصر السعودي لنجم برشلونة

أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، أن عرض النصر السعودي، يقف حجر عثرة أمام برشلونة، في ملف تجديد عقد نجم الفريق.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو”، فإن النصر السعودي قدم عرضًا لقائد البارسا سيرجيو بوسكيتس، لمدة موسمين، بقيمة 18 مليون يورو بالموسم، خالية من الضرائب.

وينتهي تعاقد بوسكيتس، 34 عامًا، في ملعب سبوتيفاي كامب نو، بنهاية الموسم الجاري، ولم يتم التوصل لاتفاق حول التجديد حتى الآن.

وينتظر بوسكيتس كيف سيتم تقديره من جانب برشلونة، من خلال العرض المقدم للتجديد.

وعلى الرغم من حاجة تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، لجهود بوسكيتس، إلا أن البارسا لن يتمكن من تقديم مثل هذا الراتب.

وارتبط اسم بوسكيتس أيضًا بالانتقال لصفوف إنتر ميامي الأمريكي.