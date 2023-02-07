برشلونة يعرض موهبة المستقبل للبيع

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن الحالة الوحيدة التي ستدفع برشلونة، لبيع مهاجمه الشاب أنسو فاتي.

وارتبط اسم فاتي بالرحيل عن برشلونة، الصيف المقبل، في ظل اهتمام بايرن ميونخ، ومانشستر يونايتد.

وبحسب صحيفة “سبورت” الكتالونية، فإن فاتي يسعى للحصول على دور أكبر في برشلونة منذ عودته من الإصابة، وهو ما لم يحدث بعد التعاقد مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وأضافت الصحيفة: “برشلونة يحتاج لبيع بعض لاعبيه في الصيف، للهبوط بفاتورة الرواتب، وتوفير السيولة اللازمة لعقد صفقات جديدة”.

ومع ذلك، وفي حالة فاتي تحديدًا، لن يقدم برشلونة على تلك الخطوة، إلا إذا تقدم اللاعب بطلب من أجل الرحيل، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من تمسك برشلونة باللاعب، الذي يعتبر مستقبل النادي، إلا أن عرضا بقيمة 100 مليون يورو لضمه، سيكون مرضيا للجميع.

وختمت: “مثل هذا المبلغ سيحل الكثير من المشاكل لبرشلونة، كما سيمنح اللاعب فرصة للانتقال إلى فريق آخر يشارك فيه باستمرار”.